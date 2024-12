Grupo teria matado turista em Jeri após suspeitar que ele fosse de facção rival Polícia Civil diz que ordem para executar a vítima, paulista de 16 anos, partiu de um dos chefes do grupo atuante na praia cearense, que é detento em um presídio no Maranhão. Um adolescente foi apreendido suspeito de cometer o crime e outras cinco pessoas são investigadas por participar do assassinato 17:57 | 23/12/2024 Autor Mirla Nobre Mirla Nobre Repórter-trainee Ver perfil do autor Tipo Notícia

Turista de 16 anos, Henrique Marques de Jesus, foi encontrado morto em Jericoacoara / Crédito: Reprodução/Instagram

O turista Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, natural de São Paulo, foi morto na Vila de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, após ter sido apontado, por integrantes do Comando Vermelho (CV) que atuam na região da praia cearense, como suposto membro de uma facção rival de origem paulista. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta segunda-feira, 23. A Polícia Civil aponta que os criminosos teriam suspeitado que Henrique seria integrante de uma facção rival após rendê-lo e terem acessado seu celular. No aparelho, as mensagens teriam induzido o grupo a essa conclusão. As informações do aparelho do adolescente ainda não foram divulgadas e estão em investigação.

Conforme o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI/Norte), Marcus Aurélio, em entrevista ao O POVO, os criminosos abordaram o adolescente e pegaram o aparelho.

“Viram no celular algumas informações que eles, os bandidos, concluíram que (Henrique) era membro dessa organização criminosa (rival). Depois que eles pegaram esse celular, submeteram o adolescente a um julgamento por parte desse elemento que está preso lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão”, detalhou o diretor da DPJI/Norte. Segundo o delegado, ainda não há a confirmação de que o adolescente era ou não integrante de uma organização criminosa. Câmeras de vigilância registraram o momento em que Henrique foi arrebatado por um grupo de cerca de oito pessoas. Coletiva de delegados da Polícia Civil do Ceará, nesta segunda-feira, 23/12, sobre a execução do adolescente de 16 anos na Vila de Jericoacoara Crédito: DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ

O turista foi morto no último dia 17, em Jericoacoara. O corpo dele foi encontrado na quarta-feira, 18, em uma lagoa da região. A Polícia Civil também divulgou durante a coletiva que a investigação resultou ainda na prisão de um homem de 36 anos e na apreensão de um adolescente, de 16 anos, apontados como mandante e executor do crime, respectivamente. As identidades não foram repassadas. O homem já está recluso no Sistema Penitenciário do Maranhão e é apontado como um dos chefes do CV em Jericoacoara.

O adolescente foi apreendido no bairro Barroso, em Fortaleza, por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e do Núcleo Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP). O suspeito foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da PC-CE, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. O adolescente responde por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação. Ao todo, sete pessoas são suspeitas de participação na morte de Henrique. A maioria delas aparece nas imagens das câmeras no dia do homicídio. Ao todo, cinco mandados de prisão foram expedidos e dois cumprimentos foram divulgados até a tarde desta segunda-feira, 23.