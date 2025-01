Jericoacoara: onde fica, o que fazer e tudo sobre o destino no Ceará

Seja no período de férias ou não, muitas pessoas devaneiam com destinos paradisíacos para aproveitar um descanso e conhecer novos lugares. Um dos destinos mais procurados é Jericoacoara , no Ceará .

Jericoacoara está localizada na costa nordeste do Brasil, no estado do Ceará. A 300 quilômetros (km) da capital Fortaleza , a vila de Jericoacoara pertence ao município de Jijoca de Jericoacoara.

A Justiça Federal suspendeu o início de uma cobrança de ingresso , no valor de R$ 50 por dia, aos visitantes do Parque Nacional de Jericoacoara, mas a decisão é provisória.

Jericoacoara pode não ser o destino mais fácil de chegar. Portanto, pode não ser a melhor ideia ir em um carro próprio ou alugado . Também não é possível circular com veículo próprio no local.

A Vila de Jericoacoara faz parte da Rota das Emoções , um dos trajetos turísticos mais cobiçados do Brasil, cujo caminho perpassa o destino mencionado, além do Delta do Rio Parnaíba, no Piauí, e os Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

É possível também realizar voos entre os trechos Fortaleza – Jericoacoara do aeroporto de Fortaleza para o aeroporto de Cruz, que fica a apenas 32 km do destino turístico. Outros voos domésticos também desembarcam no local. Lá, há carros disponíveis para fretar e realizar o restante traslado.

Os meses de março, abril e maio são os mais chuvosos do ano. Esse período, no entanto, favorecem as lagoas que ficam mais cheias devido às chuvas.

Jericoacoara: onde se hospedar

A vila é dividida em algumas ruas como a Rua Principal, Rua do Forró, Rua São Francisco, Rua das Dunas e alguns “becos”. Tudo fica próximo e todos os estabelecimentos, lojas e restaurantes ficam nessas ruas.

Veja algumas sugestões de hospedagem na vila:

Pousada O Refúgio - 3 estrelas



Avaliação do Google: 4,9



Endereço: R. São Francisco, 100, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: orefugio.com

Pousada Vila Kalango - 4 estrelas



Avaliação do Google: 4,8



Endereço: Rua Angela Marques, 30, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: vilakalango.com

Pousada Carcará - 2 estrelas



Avaliação do Google: 4,8



Endereço: Rua do Forró, 530, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-973



Mais informações: pousadacarcara.com

Essenza Hotel - 5 estrelas



Avaliação do Google: 4,6



Endereço: Av. Beira Mar, s/n, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: essenzahotel.com

Mandala Hostel Jeri - 2 estrelas



Avaliação do Google: 4,5



Endereço: Rua Principal, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: @mandalahosteljeri

Jericoacoara: onde comer

Entre as ruas e becos, há inúmeras opções para todos os paladares, desde comida japonesa até opções italianas ou regionais. Veja algumas opções de restaurantes conhecidos:

Restaurante Vila K



Avaliação do Google: 4,6



Endereço: Rua da Praia, 30, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-973



Mais informações: @vilakjeri

Restaurante Tamarindo



Avaliação do Google: 4,5



Endereço: Travessa Ismael s/n - Praia de Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-973



Mais informações: @restaurantetamarindojeri

Restaurante Pimenta Verde



Avaliação do Google: 4,4



Endereço: Rua São Francisco, S/N - Centro, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: @pimentaverdejeri

Restaurante Na Casa Dela



Avaliação do Google: 4,4



Endereço: Rua Principal, 16, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: @nacasadeladobeco

Restaurante do Bigode



Avaliação do Google: 4,0



Endereço: Rua do Forró, 435, Jijoca de Jericoacoara - CE, 62598-000



Mais informações: @bigodejeri

Jericoacoara: o que fazer no destino turístico?

Escondida entre dunas, lagoas, mangue e mar, Jeri era uma vila de pescadores, um local de difícil acesso. Hoje o cenário simples ainda se faz presente, mas a vila é mais moderna e mescla roteiros que agradam diversos gostos.

Veja algumas ideias do que visitar na viagem:

Praias

A Praia de Jericoacoara é a principal praia da vila, usada por praticantes de windsurf para aprender ou treinar o esporte. Além dela, há a Praia da Malhada, que é mais tranquila, e sem presença de vendedores ou hotéis em seu entorno. Ela fica na direção leste do litoral.

Praia de Jericoacoara ao por-do-sol. (Foto: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FABIO LIMA

Duna do Pôr do Sol

A duna do pôr do sol é um dos símbolos de Jericoacoara, é a atração da vila no fim de tarde. Ela fica bem próxima à vila e é possível ir andando.

Pedra Furada

Cartão postal de Jericoacoara, a pedra com uma fenda no meio fica na beira do mar, e em um determinado período do ano, o pôr do sol ocorre “dentro” da pedra. Com maré alta, é necessário fazer a trilha pelo Morro Serrote, ou se estiver baixa, pela costa. O trajeto pode ser um pouco cansativo.

Lagoa da Tatajuba

Já no litoral oeste de Jeri, a Lagoa da Tatajuba costuma ser conhecida por passeios que contemplam essa região. O local tem alguns restaurantes simples em suas redondezas, com mesas e cadeiras na água, e toboágua na duna.

Mangue Seco

A região do Mangue Seco fica às margens do Rio Guriú, e é onde é feito um passeio para observar cavalos-marinhos. Atravessando o rio de balsa, o viajante encontra uma paisagem de raízes que rende boas fotos para recordar.

Para chegar no Mangue Seco, é preciso ir até Guriú. Normalmente ele faz parte do roteiro do Passeio oeste, o mesmo que vai para Tatajuba.

Lagoa do Paraíso e Lagoa Azul

Localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, a Lagoa do Paraíso é uma das principais atrações da região. É uma lagoa de águas cristalinas, com tons de azul e verde e redes armadas na água cercadas de restaurantes e pousadas.

Geralmente as pessoas visitam a lagoa durante o passeio pelo litoral leste. No mesmo espaço também há a Lagoa Azul com o mesmo estilo, mas em um local mais afastado, com um parque para crianças.

Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara Crédito: Michael Silva/Divulgação

Buraco Azul

O Buraco Azul é uma atração nova em Jericoacoara, que vem fazendo sucesso na internet. Na verdade, está localizado em Caiçara, cidade vizinha. O Lagun Beach surgiu depois e também tem a mesma proposta.

Árvore da Preguiça

A Árvore da Preguiça é um vegetal de mangue que teve suas raízes moldadas pelos fortes ventos. Ela fica localizada no trajeto entre a Vila de Jeri e a Praia do Preá. Alguns passeios de buggy pelo Litoral Leste fazem um trajeto que passa pelo local.

Jericoacoara e o seu entorno

Além dos destinos em Jericoacoara, seu entorno também traz paisagens e destinos de encher os olhos. Veja duas praias para conhecer durante a visita ao litoral cearense:

Praia do Preá

A Praia do Preá é uma praia localizada no município de Cruz. É uma das praias mais extensas do litoral cearense. Ela possui dunas formadas pelo clima tropical da região e bastante vento para os amantes de kitesurf aproveitarem.

Barrinha de Baixo

A Barrinha de Baixo é uma localidade que fica no município de Acaraú, a 22 km da Vila de Jericoacoara e a 10 km da Praia do Preá. Ela possui dunas com areias bem brancas formadas pelo clima tropical da região e uma paisagem com muitos coqueiros.