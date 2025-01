A nova tendência de viagem? Estadias mais longas em menos destinos

Em todo o mundo, longas viagens de lazer se destacam como o tipo mais popular de férias, em comparação com as escapadas de fim de semana e viagens rodoviárias

Aquele, na verdade, foi o verão do retorno do turismo no hemisfério norte. E, sem dúvida, os turistas foram longe demais.

Segundo o relatório 2025 Travel Outlook , do portal Skift Research, as empresas de turismo preveem um aumento de 24% do número de viagens planejadas para este ano, em comparação com 2024.

O desejo de viajar parece não estar diminuindo. Mas especialistas do setor afirmam que os turistas planejam fazer estadias mais longas em 2025. Eles procuram soluções para passar o máximo de tempo possível longe de casa e do trabalho , imersos em um único destino.

O fundador e CEO (diretor-executivo) da empresa, Brian Tan, declarou à BBC ter "notado um aumento contínuo da duração média das viagens para 13,5 dias e do número de turistas que preferem viagens personalizadas para um único destino, onde podem explorar a cultura local com mais profundidade, em vez de viajar para diversos países".

Em relação às viagens em geral, os principais destinos globais na lista dos turistas americanos este ano, segundo a Skift, incluem a Inglaterra, Japão, Paris, Itália e México. Já os britânicos esperam visitar Dubai, Paris, Itália, Espanha e os Estados Unidos.

Uma forma de aumentar o tempo das viagens mais longas é usar a prática do banco de horas. O planejamento estratégico das férias com uso do banco de horas do trabalho perto de feriados nacionais ganhou enorme popularidade no TikTok, com vídeos explicando quais os melhores dias para maximizar a duração das viagens em 2025.

Com isso, os turistas podem ampliar seu tempo fora de casa. Esta técnica é particularmente útil em países como os Estados Unidos, onde o trabalhador em tempo integral recebe, em média, 11 dias de férias remuneradas por ano.

Um dos vídeos do TikTok viralizou no final de 2023 e produções similares se multiplicaram pelo aplicativo no início da temporada de planejamento de viagens deste ano. Elas foram seguidas por diversas reportagens, disponíveis nos mecanismos de busca.

A revista Travel & Leisure ensina a transformar 11 dias de férias em 44 dias de viagem e a Forbes ajuda os profissionais com 15 dias de férias anuais a passar 55 dias fora.

Getty Images Nos últimos tempos, mais turistas passaram a 'enforcar' os feriados para tornar pequenas viagens mais longas

"Muitos estão observando quando serão os feriados oficiais e tirando suas férias em torno desses dias, como o Dia do Trabalho", explica Paul Charles, CEO da The PC Agency, uma consultoria de marketing de turismo e relações públicas.

"As companhias aéreas também oferecem pacotes melhores se você fizer viagens internacionais em torno dos feriados oficiais, incentivando os americanos a viajar para o exterior e não apenas dentro dos Estados Unidos", nessas épocas do ano.

Tudo isso vem de encontro a outra tendência, destacada no relatório da Zicasso: o aumento do número de turistas que preferem as estações intermediárias em 2025, como a primavera (talvez incluindo a semana de quatro dias do Memorial Day, nos Estados Unidos) e o outono, no lugar do pico do verão dos anos anteriores.

Uma dessas viajantes, a colombiana Carolina Santos, é proprietária de uma empresa de bem-estar nos Estados Unidos. Ela relembra com carinho as longas viagens que fez para o Nepal e a Índia.

"Viagens mais longas me dão tempo de realmente imergir na cultura e ter conversas mais profundas com os moradores locais sobre suas vidas, costumes e tradições", ela conta à BBC.

"Elas me permitem explorar com mais lentidão, sem a correria de um itinerário fixo. Os dias passam naturalmente, revelando o ritmo autêntico do dia a dia dos lugares que visito."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.