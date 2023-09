Vila cearense ultrapassa em mais do que o dobro a média nacional de recolhimento de recicláveis

Situada em Acaraú, Barrinha Baixo atingiu 20% do índice de recolhimento do potencial de materiais recicláveis produzidos

Barrinha Baixo, vila situada em Acaraú, a 233,5 km de Fortaleza— tem se destacado no gerenciamento de resíduos e coleta seletiva. Segundo dados da empresa social Visões da Terra, a região atingiu em um ano a marca de 20% do índice de recolhimento do potencial de materiais recicláveis produzidos. Número é mais do que o dobro da média nacional indicada no Sistema Nacional de Resíduos Sólidos (SNIR), de 9%.

Foram recuperadas, ao todo, 18 toneladas de resíduos recicláveis na vila, que equivale a "11 caminhões de materiais que deixaram de ir para os lixões". Para chegar ao resultado, contudo, foi preciso um trabalho longo e de múltiplas mãos, pois a comunidade não tinha o costume de coletar utensílios desse porte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pontapé para a mudança de hábito foi dado em 2022, quando o Instituto Camboa, fundado pelo Grupo Carnaúba, contratou a Visões da Terra para pensar em alternativas que diminuíssem o impacto ambiental causado pelo crescimento populacional observado na região.