Homem é preso com mais de 70 kg de drogas na Barra do Ceará

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso com 55 quilos (kg) de maconha e 20 kg de mineíta na Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 4. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Um veículo que transportava uma grande quantidade de entorpecentes pelo bairro foi identificado e abordado após troca de informações entre Coin/SSPDS e o Comando Tático Motorizado (Cotam), da PMCE.

Segundo informações da SSPDS, na ação foram encontrados dentro do veículo uma mala com 55 kg de maconha e cerca de 20 kg de mineíta, um pó branco que quando misturado à cocaína aumenta a quantidade de droga e, como consequência, amplia o tráfico de substâncias ilícitas. Um homem de 30 anos foi localizado e preso.