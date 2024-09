Fortaleza: homem é preso por tentar sacar benefícios com documentos falsos

O suspeito, de 51 anos, foi preso no Meireles, em Fortaleza

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por crime contra a fé pública. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, 5, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Segundo divulgou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as informações iniciais indicam que o suspeito teria falsificado uma identidade na tentativa de sacar um benefício previdenciário em uma agência bancária da região.

Com a denúncia, agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) foram acionados e foram até o local. Na operação, um documento com possível falsificação, um cartão magnético e uma quantia em dinheiro foram confiscados pela polícia.