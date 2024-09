Homem é preso com fuzis, munições e granadas em Guaraciaba do Norte

Material estava escondido em uma bolsa embaixo do banco traseiro do veículo que o suspeito conduzia; Caso foi registrado nessa sexta-feira, 6

Um homem foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A prisão aconteceu nessa sexta-feira, 6, no município de Guaraciaba do Norte, a 325,40 quilômetros de Fortaleza. Com o suspeito, foram apreendidos quatro fuzis, nove carregadores de fuzis e sete granadas.

O material foi encontrado após abordagem policial ao homem, que conduzia um veículo no Km 05, da rodovia CE-365. Durante a vistoria do carro, os agentes encontraram uma bolsa embaixo do banco traseiro, onde estava o material ilícito.

Conforme as informações policiais, as armas, munições e artefatos explosivos tinham como origem a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e seriam entregues em Fortaleza.