Grupo armado é morto durante confronto com a PM em Jaguaruana

A Polícia Militar entrou em confronto com um grupo armado na cidade de Jaguaruana, no Ceará, nesta quarta-feira, 19, e três participantes do bando foram mortos. De acordo com a Polícia Militar no Ceará, os homens teriam atirado contra a composição e houve revide. Foram apreendidas três armas de fogo na ação.



Conforme nota da PMCE, o caso foi registrado por volta de 20 horas, quando o militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e da Companhia de Operações de Divisas (COD) foram checar informações sobre denúncias de pessoas armadas que estariam escondidas em uma propriedade na localidade "Açude do Coelho".

O relatório da ocorrência policial afirma que, ao perceberem a chegada dos agentes de segurança, os criminosos efetuaram tiros contra os militares e fugiram. "Foi realizado um acompanhamento tático e novos disparos teriam sido direcionados os policiais . Os militares relataram que reagiram para repelir a injusta agressão. Os três suspeitos foram lesionados e, de imediato, foram socorridos até uma unidade hospitalar, mas não resistiram", informou a corporação.

Foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola Ibel MD1, uma pistola bereta 635 e um revólver calibre 38. Uma motocicleta roubada e várias peças de outras motos foram achadas no local. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Russas para a realização dos procedimentos cabíveis.

