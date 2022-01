Dois laboratórios de drogas são desativados em Iguatu, no Ceará

Dois laboratórios de drogas foram desativados na manhã desta quarta-feira, 19, no município de Iguatu, por meio da Operação Subterranus, realizada em uma ação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os laboratórios desativados ficavam localizados em um imóvel de luxo na zona rural da cidade, sendo um deles subterrâneo.

A ação, que teve o objetivo de combater a produção e a distribuição de comprimidos psicotrópicos que eram distribuídos em todo o País, resultou na prisão de um homem, enquanto outras duas pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Iguatu. O suspeito detido, Gerciel Lucas de Lima, 25, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e comercialização de remédios ilegais.

No local, a polícia apreendeu um vasto material ilícito, com 580 mil embalagens para comprimidos, centenas de comprimidos psicotrópicos, quase cinco quilos de insumos para a produção dos comprimidos, além de uma pistola calibre 380 e munições. As outras duas pessoas conduzidas à delegacia foram ouvidas e, logo em seguida, liberadas. Operação teve o objetivo de combater a produção e a distribuição de comprimidos psicotrópicos que eram distribídos em todo o País (Foto: Reprodução/SSPDS)



Operação Subterranus

A desativação dos laboratórios se deu após as Forças de Segurança receberem informações acerca de um grupo que agia em Iguatu. Se dirigindo até o local, os policiais receberam mais informações de que no local funcionava também outro laboratório, sendo um imóvel subterrâneo situado em uma chácara, que se encontrava em construção.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, os policiais constataram, por meio de buscas no local, que a parede escondia sacos plásticos contendo um tipo de pó branco, possivelmente utilizado na fabricação das drogas, além de terem sido também localizados sacos vazios de celulose.

Por meio de um piso falso, os policiais encontraram uma escada que levava à parte subterrânea do local, onde foram encontradas várias prateleiras e um quadro que servia para anotar detalhes da produção dos comprimidos. Além disso, foi encontrado também um cofre em uma parede de gesso, que estava disfarçado por meio de um interruptor de energia elétrica falso.

Ao retirar o interruptor, os policiais encontraram o cofre e, dentro dele, uma pistola com dois carregadores e munições. De acordo com a SSPDS, todo o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

