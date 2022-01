Motorista perde controle de carreta, cai sobre leito de rio e é resgatado de ferragens em Tauá

Foi utilizado um kit de desencarceramento para retirar o homem de 33 anos das ferragens do veículo. Ele estava orientado e consciente quando encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para um hospital na região

Uma vítima foi resgatada de ferragens em acidente de trânsito na BR-020, na zona rural de Tauá, município localizado a 347 km de Fortaleza. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de uma carreta bitrem perdeu o controle e bateu na varanda de uma ponte, caindo sobre o leito do Rio Carrapateiras. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, 18.

O motorista, um homem de 33 anos, estava com sua perna direita — com provável fratura — entre o volante e o banco do condutor, mas estava consciente e orientado. De acordo com o subtenente Paulo César, comandante do socorro, foi utilizado o kit de desencarceramento para auxiliar o homem.

Sobre o assunto MPF e MPCE entram na Justiça devido à abastecimento de água salobra a habitantes em Tauá

Mulher é agredida após ser impedida de usar banheiro em Tauá; Polícia investiga LGBTfobia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O desencarcerador hidráulico é um equipamento utilizado pelos bombeiros em resgates que a vítima está presa em algum tipo de ferragem, como automóveis e aeronaves, de forma prática e segura, dispondo de ferramentas para corte, expansão e alargamento”, explicou o major José Artêmio Aragão.

O motorista foi entregue ao Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) após o primeiro atendimento e conduzido ao Hospital de Tauá. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem, nem sobre a provável causa do acidente.



Tags