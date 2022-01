Homem é preso com arma de fogo e drogas em Caucaia

Um homem foi preso portando arma de fogo e drogas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta quarta-feira, 19. O homem identificado como Israel Sousa do Nascimento, de 21 anos, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi capturado nas imediações do km 32 da CE-156, na localidade de Sítios Novos, em Caucaia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), às 2h30min, foi avistado pela Polícia um homem andando pela via. Ao perceber a aproximação da Força Tática (FT), o indivíduo se desfez de alguns objetos e foi em direção a uma área de mata fechada. Imediatamente, os policiais militares seguiram o suspeito e o abordaram.

Sobre o assunto Mais de cinco quilos de droga, uma arma e munições são apreendidas em Itatira

Homem é preso por efetuar tiros em via pública de Sobral

Caucaia vence o Crato e abre vantagem na liderança do estadual

Caucaia inicia vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a busca feita pela Força Tática, nada de ilegal foi encontrado com ele. No entanto, os policiais militares procuraram o que tinha sido descartado ao decorrer da perseguição e averiguaram que se tratava de um revólver calibre 38 com seis munições, 98 pedras de crack e 19 papelotes de um pó branco, possivelmente cocaína. Além disso, dois aparelhos celulares que estavam com o homem foram apreendidos, conforme dados da SSPDS.

Os PMs deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram até a Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O homem não tinha antecedentes criminais. A Polícia Civil segue investigando o caso.



Tags