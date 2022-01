Terceiro suspeito de matar escrivão de Polícia Civil é preso em Caucaia

Foi localizado e preso o terceiro suspeito de participar da morte do escrivão de Polícia Civil. A captura ocorreu nesta quarta-feira, 19, em Caucaia, município a 15 km de Fortaleza. O suspeito, identificado como Edvan da Silva Rodrigues, estava foragido desde o dia do crime, no último dia 8. Na ocasião, o escrivão Edson Silva Macedo, que tinha 41 anos, foi morto com tiros de armas de fogo por Edvan e outros suspeitos.

No momento do crime, que também foi registrado no município de Caucaia, a vítima chegou a trocar tiros com homens que estavam dentro de sua propriedade. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos estariam dentro do terreno possivelmente usando entorpecentes. Edvan da Silva, de 21 anos, também conhecido como “Van”, era apontado como um dos alvos que tinha ligação direta com o crime.

O homem, até então, não possuía antecedentes criminais. “Van” foi preso sem reagir ao trabalho policial. Ele foi conduzido até ao DHPP, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio foi cumprido. Com ele, sobe para três o número de envolvidos capturados.

Segundo as Forças de Segurança do Estado, as investigações continuam no município para capturar outro suspeito envolvido na ação criminosa. O foragido foi identificado como Carlos Roberto Oliveira da Silva, de 18 anos, conhecido como “Fazendeiro”. Quando adolescente, Carlos respondeu vários atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.





