Cães ilhados no Açude Castanhão são resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Três cães que estavam ilhados no Açude Castanhão, no município de Jaguaribara, a 261,9 km de Fortaleza, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na última quarta-feira, 4 de maio.



Os animais foram encontrados por bombeiros que fizeram uma busca no local em uma lancha acompanhados de um guia da região. Dois cães foram encontrados durante a navegação e o terceiro, após bombeiros caminharem cerca de 200 metros em uma mata densa.

Os animais foram colocados na embarcação e transportados até um abrigo de animais no município.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine