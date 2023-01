Policiais militares prendem trio que escondia armas em casa

Três homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no município de Jaguaribara. Com os suspeitos, os agentes encontraram três espingardas. O armamento estava localizado em um fundo falso de um baú. Os detidos foram levados a uma unidade regional da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A prisão aconteceu depois que os policiais realizavam o patrulhamento da rodovia CE-269, nos arredores do distrito Sitio Mandacaru, situado na zona rural de Jaguaribara.

Na ocasião, os agentes perceberam os homens se locomovendo em duas motocicletas. Um deles descartou um saco contendo munição. Ao apanhar o material, os integrantes da PMCE perseguiram os suspeitos.

Os policiais chegaram até uma residência rural, onde foram encontradas as armas. Antônio Warlis Diógenes, 47, Jobson Diego Lopes de Freitas, 35, e Antônio José Silveira Melo, 34, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e seguem à disposição da polícia.



