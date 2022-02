27 cães são encontrados mortos por envenenamento em Jaguaribara

No município de Jaguaribara, a aproximadamente 216.29 km de Fortaleza, 27 cães foram encontrados mortos na sede da ONG Anjinhos de Rua, administrada pela funcionária pública Castelucia Brito Silva. Segundo ela, o local abrigava 70 cães e, ao todo, 35 foram envenenados, 27 foram encontrados sem vida, nesse domingo, 6, e outros 8 encontram-se em estado grave.

"A gente costuma ir todos os dias ao galpão, durante a manhã e à tarde, para alimentar eles [os cães]. Cuidar, dar medicação, dar banho, fazer a limpeza do local. Ao chegar ontem, às 15h30, a gente se deparou com uma cena horrível. Vários animais mortos, outros se debatendo, outros sangrando, outros vomitando. Imediatamente entramos em contato com uma amiga veterinária que dá apoio ao Instituto e ela nos passou que seria envenenamento", relata Castelucia.

O local não possuía câmeras de segurança e os voluntários ainda não possuem pistas de quem poderia ter envenenado os animais. Castelucia se dirigiu ao município de Jaguaribe para registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 7.

Ainda no domingo, 6, os voluntários enterraram os 27 cães mortos e continuaram cuidando dos outros 8 que estão em estado grave. "Tentamos salvar os que ainda estavam vivos, mas não tivemos muito sucesso. Nunca esperei passar por isso. Esses animais, para mim, são a minha vida e nós cuidamos deles todos os dias. Nós retiramos eles das ruas sem apoio nenhum de órgãos públicos, fazemos tudo com a ajuda de doações de terceiros", completou a funcionária pública.

