Bombeiros encontram corpo de pescador que desapareceu no Castanhão

Um pescador que desapareceu na última quarta-feira, 22, no Açude Castanhão, em Jaguaribara, a 219 quilômetros de Fortaleza, foi encontrado morto neste sábado, 25, por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele sumiu enquanto navegava em uma embarcação. O barco tinha sido localizado na tarde desta sexta-feira, 24, a 22 metros de profundidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulhadores encontrou o corpo por volta das 9h40min, próximo ao local da embarcação. A operação de resgate começou ainda na quarta-feira, após o desaparecimento. Testemunhas informaram aos bombeiros que o barco do pescador virou enquanto chovia bastante na região, e ele não conseguiu mais sair da água.

Com a chegada do período chuvoso, o Corpo de Bombeiros orienta que a população redobre os cuidados com rios e açudes. Banho e navegação devem ser evitados em áreas com correnteza. As embarcações precisam de dispositivo de segurança e salva-vidas para circular. Além disso, banhistas devem manter distância de locais próximos a pedras.

Em caso de emergência, a primeira providência recomendada é acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193. A ligação é gratuita e pode ser feita a qualquer horário, nos sete dias da semana, incluindo feriados.

