Mãe e filha estão entre as vítimas de colisão entre carro e caminhão na BR-116 no Ceará

As vítimas Francisca da Conceição Borges e Francisca Damirys Borges Santiago são mãe e filha e estão entre as cinco pessoas que morreram em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-116, na tarde dessa quarta-feira, 30. O acidente foi registrado no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As duas mulheres estavam dentro do carro de porte menor no momento da colisão e não resistiram aos ferimentos causados pelo acidente. Entre as vítimas também está o presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaretama, Fernando Antônio Freitas Ferreira, conhecido como Toinho de Salomão, e mais dois homens.