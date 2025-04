Carro derruba muro de casa em acidente de trânsito em Fortaleza; veja vídeo

Colisão entre carro e motociclista nessa sexta-feira, 25, em um cruzamento do bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, destruiu muro de casa / Crédito: Reprodução/ imagens de câmeras de segurança

Colisão entre um veículo e uma motocicleta foi registrada na noite de sexta-feira, 25 de abril, no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua Pinho Pessoa, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Por conta do susto, a motorista teria passado mal e foi encaminhada ao hospital, enquanto o motociclista passa bem, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).