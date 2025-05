Motorista perde controle de caminhão-tanque e derruba grade de proteção do VLT em Fortaleza

Caso foi registrado na Via Expressa, no cruzamento da rua Juvêncio Vasconcelos com a avenida Almirante Henrique Saboia, no bairro Mucuripe, nesta quinta-feira, 1º

Conforme os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência, o motorista alegou que faltou freio na parte que fica o tanque , vindo a perder o controle do veículo. O carro chegou a subir a calçada e derrubar a grade da Linha Nordeste do transporte.

Um motorista perdeu o controle de um caminhão-tanque e atingiu a grade de proteção do VLT , na manhã desta quinta-feira, 1º, na Via Expressa, no cruzamento da rua Juvêncio Vasconcelos com a avenida Almirante Henrique Saboia, no bairro Mucuripe, em Fortaleza .

Diante da ocorrência, apenas uma faixa da Via Expressa ficou bloqueada no sentido sertão/praia, as outras duas foram liberadas. Equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos necessários para recomposição da grade de proteção.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que a circulação do VLT não foi afetada, no entanto, a circulação dos trens foi temporariamente ajustada para apenas um dos lados da via férrea.

O ajuste resultou no aumento do intervalo entre as viagens. Ainda segundo o órgão, a operação foi normalizada às 13 horas, após a retirada do caminhão. Não houve feridos no acidente.