14 motocicletas adulteradas e com queixa de roubo são apreendidas em Jaguaretama

As 14 motocicletas foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil Municipal, juntamente com os respectivos condutores, onde foram registrados dois Boletins de Ocorrência (B.O).

Além disso, uma das motocicletas circulava sem placa de identificação e tinha uma restrição de roubo que datava de 2018, no município de Solonópole , a 269,4 km de Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 14 motocicletas em Jaguaretama , a 245,9 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 31. Conforme apuração, 13 delas tinham sinais de adulteração da numeração do chassi Estrutura de suporte de carga de um objeto artificial, que suporta estruturalmente o objeto em sua construção e função. Pode ser feito de aço, alumínio, ou qualquer outro material rígido. , o que configura crime de clonagem .

A PMCE e a PRF informaram que prepararam rondas preventivas e ostensivas contra veículos irregulares no País.

Dos veículos clonados, cinco foram identificados pelos policiais após a aplicação de técnicas avançadas de identificação veicular. Essas técnicas revelaram restrições de roubo ou furto.

A operação resultou na condução de sete pessoas à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde serão adotadas as medidas cabíveis pela autoridade. Todos os condutores dos veículos foram liberados, mas as motocicletas permanceram no local e passarão por perícia.

Após o procedimento, eles serão restituídos aos verdadeiros proprietários.