Conselho Tutelar 2023: como é a escolha dos conselheiros e quem pode votar

Qualquer pessoa da sociedade pode votar, desde que esteja com cadastro regular no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

Criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Eles zelam pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e representam a sociedade na defesa dos direitos da população infantojuvenil.

A seleção dos Conselheiros Tutelares de 2023 ocorre em todo o território brasileiro no próximo dia 1º de outubro. Qualquer pessoa da sociedade pode votar, desde que esteja com cadastro regular no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), tendo feito alistamento eleitoral até o último dia 6 de maio. Cada eleitor pode votar em apenas um candidato. Você pode conferir sua situação eleitoral pode aqui.

De acordo com a promotora de Justiça Antônia Lima Sousa, há alguns requisitos para se tornar um conselheiro tutelar. “É preciso que o indivíduo tenha ensino médio completo e mais de 21 anos. Além disso, de acordo com o art. 133 do ECA, é obrigatória a comprovação de idoneidade moral e residir no município em que vai atuar. Contudo, cabe a cada município, verificando sua particular necessidade, estabelecer através de lei, outros requisitos específicos”, detalha.

Após comprovados esses requisitos, os candidatos realizam três fases de um processo seletivo. “A primeira etapa é um teste objetivo e uma redação, onde são cobrados conhecimentos nos artigos do ECA, as legislações em que vão atuar e em noções de informática”, continua Antônia Lima. A segunda etapa é a análise documental, e a terceira etapa é a votação.

Conselhos tutelares no Ceará

Cada município tem, por obrigação, uma unidade do órgão. No Ceará, as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte e Caucaia contam, cada uma, com dois Conselhos. Já Fortaleza atualmente tem oito unidades dos órgãos. Dessa forma, ao todo, há 194 Conselhos Tutelares no Estado.

De acordo com a Associação dos Conselheiros, ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará (Acontesce), a Capital do Estado apresenta um número bastante inferior de núcleo do órgão do que seria o ideal.