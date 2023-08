TJCE determina que Unimed forneça tratamento para criança com problema vascular em SP

Médicos afirmaram que o acompanhamento deveria ser feito com os especialistas em São Paulo, que já tratavam do caso da criança. A operadora de saúde alegou que o hospital estaria fora da rede credenciada

A menina realizava tratamento médico no hospital A.C Camargo Câncer, em São Paulo, desde de 2020, após ser diagnosticada com malformação vascular de origem congênita.

A decisão, relatada no último dia 9 de agosto pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, da 1ª Câmara de Direito Privado, do TJCE, foi divulgada nessa segunda-feira, 28.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou que a Unimed Fortaleza forneça tratamento médico para criança cearense autista com malformação vascular em hospital de referência da doença em São Paulo. A criança já realizava o tratamento na unidade, mas foi interrompido após mudança no plano de saúde.

No entanto, em 2022, a empresa empregadora da mãe da criança mudou de plano de saúde para Unimed Fortaleza, que passou a agendar as consultas com profissionais do Crato, Juazeiro do Norte e Fortaleza.

Durante as consultas no Ceará, os médicos afirmaram que o acompanhamento deveria ser feito com os especialistas em São Paulo, que já tratavam do caso da criança. O pedido, no entanto, foi negado pela Unimed Fortaleza. A mãe da criança, diante do caso, ingressou com uma ação na Justiça.

No processo, a Unimed Fortaleza alegou que o hospital pleiteado estaria fora da rede credenciada, onerando a operadora com passagens aéreas, hospedagem, pagamento de honorários médicos e internação em hospitais e com médicos não credenciados.

Ainda segundo a operadora de saúde, a mãe da menina não comprovou a ausência de cobertura do tratamento ou a incapacidade na rede credenciada local.

Segundo o desembargador Raimundo Nonato, há documentação médica anexada no processo em que profissionais credenciados da Unimed indicam o hospital em São Paulo como local mais adequado e seguro para o tratamento da criança.