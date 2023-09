Piso da Enfermagem: aprovado pedido de urgência para votação no Ceará

Governador Elmano de Freitas assinou mensagem nessa quarta-feira, 30 Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil

Em sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira, 31, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o pedido de urgência da votação que autoriza o pagamento do piso salarial da Enfermagem para os profissionais da categoria no Estado. O Projeto de Lei (PL), contudo, será votado apenas na semana que vem. A mensagem foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ainda ontem, sendo encaminhada no mesmo dia à Casa Legislativa. No texto, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Alece, entrou com requerimento para que a tramitação ocorresse em regime de urgência. "Acelerar a aprovação deste projeto não é apenas uma questão de reconhecimento para os profissionais do setor, demonstrando que o Estado valoriza seu empenho e está determinado a assegurar um ambiente de trabalho equitativo, mas uma necessidade premente para garantir a estabilidade e a qualidade dos serviços de saúde", disse o deputado.