PRF prende assaltantes e recupera mais de R$ 65 mil em Jaguaretama

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nessa quarta-feira, 18, três homens que realizavam assaltos na região do Município de Jaguaretama, a 245 quilômetros de Fortaleza. Na ação foram apreendidas duas armas de fogo e mais de R$ 65 mil em dinheiro foi recuperado. Durante a abordagem, os assaltantes atiraram contra a equipe da PRF, mas foram presos em seguida.

Os policiais rodoviários federais tomaram conhecimento de um assalto a um caminhão de transporte de queijos, no município de Jaguaretama, por volta das 15h30 de ontem. De acordo com a denúncia, o crime foi realizado por três homens que se passavam por policiais. Os criminosos abordaram o caminhão e roubaram uma alta quantia em dinheiro.

A equipe da PRF iniciou uma ronda na região, e na altura do km 118 da BR-116, no Município de Russas, avistaram um veículo com características semelhantes às repassadas pelas vítimas. Durante a tentativa de abordagem ao veículo, um dos indivíduos desceu do carro com uma pistola na mão e atirou na direção dos policiais, que revidaram.

Os policiais conseguiram conter o agressor bem como os outros dois ocupantes do veículo. Na abordagem foram apreendidas duas armas de fogo, R$ 65.814,00 oriundos do assalto, e um distintivo da Polícia Civil. Os homens foram presos em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Russas.

