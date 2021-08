Suspeitos de latrocínio na Serrinha são capturados no Centro

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 17 foi apreendido, na última sexta-feira, 13, após um latrocínio ocorrido na Serrinha, em Fortaleza. Os dois foram perseguidos pela Polícia com a ajuda de câmeras de videomonitoramento e foram capturados na rua José Avelino, no Centro. Iury Sousa de Moraes, 20, e o adolescente foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o adulto foi autuado por latrocínio e corrupção de menores e o adolescente, por um ato infracional análogo ao crime de latrocínio. O jovem de 17 anos foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda, 16.

Um terceiro homem envolvido no latrocínio está foragido. As capturas ocorreram em menos de seis horas após o crime. Segundo a Polícia, os três suspeitos chegaram em um estabelecimento comercial por volta das 10h30min de sexta, 13, e anunciaram o assalto. A vítima, o frentista Vitorino Alves Bezerra, 56, reagiu, o adolescente atirou e o disparo atingiu o abdômen do frentista. Ele chegou a ser encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continuou as buscas para prender os suspeitos. Com os dados da ocorrência repassados para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), os operadores do Núcleo de Videomonitoramento acompanharam o trajeto percorrido pelo veículo dos suspeitos. Por volta das 15h50min, o carro foi interceptado pelos policiais civis na rua José Avelino, no Centro. Nele, foram identificados dois suspeitos que teriam envolvimento direto no latrocínio. São eles: Iury Sousa de Moraes, de 20 anos, e o adolescente, de 17 anos, com atos infracionais análogos a tráfico ilícito de drogas e crime de trânsito (direção perigosa).

De acordo com o DHPP, o adolescente confessou ter disparado contra a vítima. Os trabalhos seguem para prender um terceiro envolvido, que já foi identificado e segue foragido. Segundo as investigações, além do latrocínio, o grupo é investigado por outros crimes contra o patrimônio, também na última sexta, 13.

O veículo utilizado na prática do crime foi apreendido, além de uma arma de fogo apontada como instrumento usado pelo adolescente para disparar contra a vítima, e seis gramas de substância compatível com cocaína distribuídos em 48 trouxinhas também foram recolhidos com os suspeitos. O material foi levado ao DHPP junto com o adulto. Iury também foi autuado por corrupção de menores. O adolescente, que fará 18 anos no próximo mês, agora acumula a quarta passagem pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



A Polícia Civil pede que as vítimas do grupo compareçam ao DHPP para comunicar os crimes que sofreram.



