75 kg de drogas são apreendidas pela Polícia em Juazeiro do Norte

Mais de 75 kg de drogas foram apreendidas na tarde dessa quinta-feira, 19, no município de Juazeiro do Norte, a 562 km de Fortaleza. Os entorpecentes estavam escondidos na residência de um homem, proprietário da droga. Segundo a polícia, além da prisão do suspeito, uma arma de fogo foi apreendida.

As buscas pelos entorpecentes aconteceram em duas residências mantidas pelo suspeito, identificado como Pedro Neto Batista da Silva, de 26 anos, natural de Crateús. Segundo as investigações, o homem já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas no Estado de São Paulo. Pedro Neto teria chegado à região do Cariri há cerca de dois meses e tentou se estabelecer no comércio de entorpecentes local. No entanto, investigadores do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte já apuravam sua conduta ilícita.

Em uma das casas, que servia como depósito da droga, os militares encontraram 77 tabletes de maconha, sete de cocaína e oito de crack, totalizando 75,3 quilos, além de balanças de precisão. Na outra residência, local onde o suspeito morava, os policiais apreenderam um revólver calibre 357.

O homem foi conduzido para a sede da Delegacia de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros participantes da atividade criminosa desenvolvida pelo preso.

