Grupo especializado em roubos a lotéricas é preso em Fortaleza

De acordo com as investigações, os suspeitos teriam assaltado uma mesma casa lotérica duas vezes em intervalo de apenas uma semana; trio foi identificado com imagens de câmeras e depoimento de testemunhas

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, em Fortaleza, três pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado em roubos a casas lotéricas. A captura ocorreu nesta quinta-feira, 19, no bairro Cidade dos Funcionários, em ofensiva coordenada pelo 13º Distrito Policial (13ºDP) da Capital.



Os suspeitos são investigados por duas ações criminosas contra um mesmo estabelecimento lotérico no intervalo de uma semana. A última ocorrência foi registrada na quarta-feira, 18, menos de 24 horas antes de serem localizados pela Polícia. Com isso, os três foram autuados em flagrante.



Imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas ajudaram as equipes a descobrir o paradeiro do trio. Primeiro os policiais foram até as residências de dois suspeitos, um de 23 e um de 19 anos, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Eles confessaram a prática dos dois assaltos e ainda apontaram a participação de um outro comparsa, de 22 anos, que também foi preso pela Polícia na mesma região.

Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 e um simulacro de arma de fogo, que teriam sido utilizados nas ações criminosas. Também foram apreendidos 11 aparelhos celulares, as roupas usadas por eles nos assaltos, além de uma motocicleta.



Segundo a PC-CE, os três suspeitos foram autuados por roubo e associação criminosa. Um inquérito aberto pelo órgão vai investigar possível ligação do trio com outras ocorrências de assalto a lotéricas registradas na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza.



