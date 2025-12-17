Mais quatro suspeitos de incendiar barco após dono recusar "taxa" em Itarema são presos

Mais quatro suspeitos de incendiar barco após dono recusar "taxa" em Itarema são presosForam capturados três homens e uma mulher no município litorâneo e em Quixadá. Ação criminosa aconteceu após proprietário da embarcação ser alvo de extorsão por facção
Mais quatro suspeitos de incendiar um barco no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza, foram presos nesta quarta-feira, 17. Três homens e uma mulher foram capturados nos municípios de Quixadá e Itarema. Contra dois deles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva que estavam em aberto por crimes de homicídios.
Eles são apontados por atuarem diretamente no incêndio registrado na madrugada do dia 8 de dezembro. A ação criminosa aconteceu após a cobrança de uma taxa feita pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) ao proprietário do barco, que negou a extorsão tendo a embarcação incendiada por membros do grupo.
O empresária teria sido cobrado no valor de R$ 320, tendo as cobranças iniciado no começo deste mês. Diante da negativa, os suspeitos foram ordenados a mando da facção a incendiar a embarcação. Após a ocorrência, uma operação policial capturou, inicialmente, cinco envolvidos no ataque.
Outras cinco pessoas já haviam sido presas suspeitas de envolvimento na ação criminosa. Logo após o incêndio, um homem apontado como chefe da facção e que ordenou a ação criminosa foi preso em Fortaleza.
Leia mais
Outros três foram capturados, sendo um também na Capital e dois em Itarema. O quinto suspeito foi capturado na quarta-feira, 10 de dezembro, também em Itarema.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuaram apesar das prisões de cinco envolvidos no crime. Durante as ações, os policiais civis prenderam inicialmente, em Quixadá, dois homens, ambos de 20 anos, com antecedentes criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.
Contra um deles também foi cumprido um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio ocorrido em Fortaleza. A investigação revelou que um dos homens presos em Quixadá é apontado como responsável por executar crimes de homicídio em Itarema, a mando da facção.
Em Itarema, outras duas pessoas foram presas, sendo um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 29 anos, que também possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os quatro suspeitos foram conduzidos às unidades policiais. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente