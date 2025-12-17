Mais quatro suspeitos de incendiar barco após dono recusar "taxa" em Itarema são presos

Embarcação foi incendiada na madrugada de segunda-feira, 8 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Mais quatro suspeitos de incendiar um barco no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza, foram presos nesta quarta-feira, 17. Três homens e uma mulher foram capturados nos municípios de Quixadá e Itarema. Contra dois deles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva que estavam em aberto por crimes de homicídios. Eles são apontados por atuarem diretamente no incêndio registrado na madrugada do dia 8 de dezembro. A ação criminosa aconteceu após a cobrança de uma taxa feita pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) ao proprietário do barco, que negou a extorsão tendo a embarcação incendiada por membros do grupo.