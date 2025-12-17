Homem é preso por importunação sexual contra adolescente com autismo em Tianguá

Suspeito foi flagrado dentro de um carro praticando ato obsceno contra a vítima, que conseguiu gravar ação criminosa. Caso aconteceu nessa terça-feira, 16

O POVO apurou que o caso aconteceu no momento em que a vítima estava a caminho da escola. Em uma rua da região, o suspeito teria seguido o adolescente em um carro e, no interior do veículo, teria se masturbado em frente à vítima, que conseguiu gravar o crime.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por importunação sexual após praticar atos obscenos contra um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu nessa terça-feira, 16, no bairro Estádio, no município de Tianguá , a 285,63 quilômetros de Fortaleza .

Leia Mais | Foragido por homicídio no interior do Ceará é capturado escondido em Aquiraz

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que, após um trabalho investigativo, a equipe policial identificou e deu voz de prisão ao suspeito, que foi autuado por estupro de vulnerável. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Em nota, a Associação Unidas pelo TEA de Tianguá, organização dedicada à defesa dos direitos e à inclusão plena das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), manifestou repúdio contra o caso, que envolveu um dos jovens assistidos pela entidade.

“É inaceitável que um jovem, em especial uma pessoa com deficiência, tenha sua integridade violada em seu caminho. Este crime é uma falha da segurança da rota escolar e clama por uma resposta imediata e firme das autoridades de segurança pública e da comunidade”, disse a organização em nota.

