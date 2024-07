Capturados em Itarema planejavam mortes para tomar território após líder de facção rival ser presa

Armas, munições, celulares e motos foram apreendidos na operação que resultou também em nove prisões em Itarema Crédito: SSPDS

Conforme o boletim de ocorrência obtido pelo O POVO, os alvos foram encontrados a partir do trabalho da inteligência do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e de informações repassadas por Brena. Os nove capturados seriam da facção Comando Vermelho (CV). Entre os adultos estão Rener Patrick Ferreira, 23, José Anderson da Silva Delfino, 25, Manoel Eguinaldo Santos Nascimento, 26, Francisco Matheus Venancio de Lima, 21, Francisco Robson Dias, 24, José Edinatan dos Santos Barro, 26, e Francisco Aucelio dos Santos Lima, 23. Após audiência de custódia, as prisões em flagrate foram convertidas em preventivas nesta sexta-feira, 26.

O delegado Marcos Aurélio Elias explica que a Polícia já esperava alguma movimentação da facção carioca após a prisão da líder rival. Os membros do grupo chegaram a comemorar a prisão da mulher. “Com o enfraquecimento de uma organização criminosa, há uma tendência do fortalecimento da concorrente”, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 26. Segundo Marcos, a inteligência policial identificou que a facção enviou “soldados” de outros locais para reforçar a operação em Itarema e tomar territórios. “Tínhamos informação que iriam atacar o centro da cidade, só que foram impedidos”, afirmou. No momento da prisão, policiais fizeram um cerco na casa onde os criminosos estavam escondidos para diminuir o risco de fugas e confrontos. Oito pessoas foram capturadas e duas conseguiram fugir. No entanto, um dos fugitivos também foi preso pouco depois com 80 munições. A Polícia segue na busca do outro. Foram apreendidas com o grupo duas armas longas, três pistolas e três revólveres, além de mais de 200 munições com calibres 38, 9mm, .40 e 12. Quatro motocicletas foram encontradas na propriedade, sendo duas roubadas e duas adulteradas. Também foram apreendidos 11g de cocaína, balanças de precisão e objetos para embalar entorpecentes. Itarema é território estratégico para tráfico de drogas De acordo com o delegado, Itarema é considerada estratégica para o comércio ilegal de drogas por ser uma cidade costeira, facilitando a movimentação dos entorpecentes. Há anos os dois grupos criminosos brigam pela dominação do território, aumentando o número de homicídios no município. Em 2023, 22 homicídios foram registrados em Itarema até novembro, o que representou um aumento de 46,6% ao ser comparado a quantidade de 2022, quando o município teve 15 assassinatos no mesmo período. A cidade chegou a registrar uma chacina em novembro de 2023 que deixou quatro mortos, incluindo uma adolescente de 13 anos.