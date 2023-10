Chacina em Itarema: quatro pessoas são mortas nesta madrugada

As vítimas seriam da mesma família, conforme O POVO apurou

O POVO apurou que o crime aconteceu por volta das 4h30min e que três das vítimas eram do sexo feminino e uma do sexo masculino. As vítimas seriam da mesma família, e uma das vítimas era uma menina de 13 anos.

Um grupo formado por homens armados invadiu a casa, matou as pessoas e fugiu em seguida.

Uma chacina foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 30. Quatro pessoas foram mortas dentro de uma residência no município de Itarema , a 210,6 km de Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada. As três vítimas do sexo feminino foram encontradas mortas deitadas na cama, e o corpo da quarta vítima estava no chão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vitimas tem 13, 17, 20 e 24 anos. Elas foram mortas dentro do imóvel na localidade de patos.

Conforme apuração do O POVO, as vítimas foram identificadas como Maria Gabriela Jaques, Maria Eduarda dos Santos Nascimento, Josina dos Santos Oliveira. A identificação do rapaz não foi repassada.

Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram enviadas para o local, incluindo o secretário Samuel Elânio, o delegado-geral Márcio Gutierrez e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Klenio Savyio.

Delegados da inteligência e da Polícia Judiciária do interior Norte também foram enviados para o município. A Perícia Forense esteve no local para e a Delegacia Municipal de Itarema é a resposável pelas investigações.

O POVO apurou que o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas. "Itarema sempre teve predominância da Guardiões do Estado (GDE) e agora tem a Massa e o Comando Vermelho na briga", revela a fonte ligada a cúpula da SSPDS.