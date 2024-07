Polícia captura oito suspeitos de integrar grupo criminoso em Itarema

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) capturou, na manhã desta quinta-feira, 25, oito suspeitos de integrar um grupo criminoso em Itarema, distante 211, km de Fortaleza. Na ocasião, agentes também prenderam um homem que tinha mandado em aberto pela prática de homicídio doloso.

Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ações ocorreram durante uma operação conjunta realizada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e da Delegacia Municipal da cidade, com apoio do Núcleo Operacional da Delegacia Municipal de Acaraú.

Trabalhos foram iniciados após o serviço de inteligência informar que um grupo criminoso estaria escondido em uma residência na localidade de Buriti, na zona rural de Itarema. Investigadores passaram então a monitorar a área ao entorno da casa, identificando a presença dos suspeitos dentro dela.