Conflito entre facções aumentou em 46,6% os homicídios em Itarema

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Chacina deixou quatro mortos na segunda-feira no município do Ceará. Itarema enfrenta uma guerra entre facções criminosas rivais

Itarema enfrenta uma guerra entre grupos rivais após um racha ocorrer na facção criminosa que atuava no município, a Guardiões do Estado (GDE). Além disso, também tem de lidar com a atuação da facção Comando Vermelho (CV).

A chacina ocorrida na madrugada de segunda-feira , 30, em Itarema (Litoral Oeste do Estado) é mais um capítulo da violência enfrentada pelo município de pouco mais de 40 mil habitantes nos últimos meses. Com a chacina, agora, já são, pelo menos, 22 homicídios registrados no ano em Itarema, sendo 15 apenas em setembro e outubro.

Conforme a mensagem, um integrante da facção conhecido como “Nem” teria “comprado” uma área do Município de outro faccionado conhecido como Ceará, mesmo este território sendo reivindicado por um outro membro da GDE, identificado como “Irmão K”.

A cisão na GDE de Itarema teria se dado em agosto. Conforme o inquérito 326-75/2023, instaurado pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no dia 9 daquele mês, um “salve” circulou nas redes sociais no qual a GDE “decretava” a morte ex-lideranças da facção no Município, que, com isso, teriam aderido à Massa.

Com isso, 2023 deve terminar como o segundo ano mais violento já registrado em Itarema. Desde que a SSPDS passou a divulgar o dado, em 2013, apenas dois anos registraram mais assassinatos: 2017, quando 24 pessoas foram mortas no Município, e 2018, quando foram 49 homicídios.

Em 28 de setembro, um homem apontado como subordinado imediato de Nem na Massa foi preso pela Polícia Civil no bairro Jangurussu. Ele foi identificado como Fábio Humberto da Conceição Gomes, o “Skunk”, de 35 anos.

Na chacina, ocorrida na localidade de Enseada dos Patos, na Zona Rural de Itarema, foram mortas três vítimas do sexo feminino, incluindo uma garota de 13 anos.

Em relação à chacina ocorrida na segunda-feira, um suspeito foi preso nessa terça-feira , 31, no Barroso. Ao lado de Davi Sousa de Oliveira, o “Fazendeiro”, de 23 anos, ainda foi preso Jeremias Teixeira de Sousa, de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas. Na manhã de segunda, um homem de 23 anos, também suspeito de envolvimento na chacina, foi morto em intervenção policial .

Homicídios e ação da polícia em Itarema

Conforme a Secretaria da Segurança estadual em relação aos crimes violentos letais intencionais, os CVLIs, o município teve, de janeiro a setembro de 2023, 15 homicídios. No ano passado, durante o mesmo período, foram registrados 12 homicídios, uma variação de 25%. O órgão ressalta que os dados de outubro são parciais.

O trabalho estratégico e integrado, destaca a SSPDS, resultou nas prisões em flagrante de 113 pessoas pelos mais diversos crimes, nos nove primeiros meses deste ano em Itarema. No mesmo período de 2022, foram contabilizadas 77 prisões, o que representa um aumento de 46,8%.

A pasta acrescenta que o policiamento na cidade de Itarema é realizado por viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM).

A área conta ainda com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). Após o registro dos crimes em Itarema nesta semana, equipes das polícias civil e militar foram enviadas para reforçar o policiamento na região.

Polícia investiga ameaças contra prefeito de Itarema



Em meio ao conflito entre GDE e Massa em Itarema, a Polícia Civil também investiga ameaças ao prefeito do Município, Elizeu Monteiro (PDT). O POVO apurou que um inquérito foi instaurado para identificar os autores de publicações em redes sociais com ameaças ao chefe do Executivo municipal.



As ameaças surgiram após uma morte em decorrência de intervenção policial no Município. Em uma conta no Instagram, um integrante da GDE passou a fazer publicações ameaçando policiais e também atacou o gestor. “Esse prefeito pau no cu de Itarema vai paga muito caro” (sic), diz uma das publicações.



Por meio de assessoria de imprensa, Elizeu Monteiro disse desconhecer a abertura da investigação. “Ressaltamos que os procedimentos de natureza investigatória criminal são de competência dos Órgãos da Segurança Pública, de modo que eventuais inquéritos oriundos de reclamações ou alertas quanto a ameaças veiculados, sobretudo, em redes sociais, são impulsionados pela própria autoridade policial”, diz trecho da nota.

Confira o posicionamento na íntegra:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, vem, perante Vsa. Senhoria, informar acerca do desconhecimento de de investigação criminal, ou qualquer outro procedimento investigatório, envolvendo ameaças contra sua integridade física, e que estejam disponíveis ao acesso público.

Ressaltamos que os procedimentos de natureza investigatória criminal são de competência dos Órgãos da Segurança Pública, de modo que eventuais inquéritos oriundos de reclamações ou alertas quanto a ameaças veiculados, sobretudo, em redes sociais, são impulsionados pela própria autoridade policial. Desse modo, não temos como prestar as informações solicitadas, mas tão somente nos limitar a responder acerca do desconhecimento quanto ao objeto central das perguntas.

De igual forma, ressaltamos que estamos em alerta a todas as mensagens recebidas ou publicadas nas redes sociais do prefeito municipal, e os abusos de direito serão sempre tratados com a relevância jurídica pertinente.

Sem mais para o momento, ensejamos novos votos de estima e consideração, pondo-nos à disposição.

Itarema, Ce. 01 de novembro de 2023.