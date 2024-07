Apontado como chefe de facção, homem que exibia armas na internet é preso em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

O suspeito era conhecido das forças de segurança por, dentre outros motivos, postar fotos ostentando armas de fogo em redes sociais. Em agosto de 2023, policiais chegaram a ir até um endereço no Parque Soledade onde Antônio Diogo e outros suspeitos de integrar a Massa estariam reunidos para fazer um churrasco.

Além disso, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Com Antônio Diogo, policiais civis encontraram uma quantidade não especificada de crack, maconha e cocaína, assim como munições e vários aparelhos celulares.

Um homem apontado como uma das lideranças da facção criminosa Massa Carcerária foi preso nessa sexta-feira, 5, no bairro Parque Soledade , em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. Contra Antônio Diogo Alves de Matos, conhecido como Arcanjo, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

“A conversão da prisão em flagrante delito do flagranteado em prisão preventiva/cautelar encontra-se guarida na garantia da ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, bem como pelo fato de ser o flagranteado integrante da facção criminosa 'massa', apresentando sua liberdade alta risco para a sociedade que vem sofrendo a cada dia com ação desses grupos criminosos”, afirmou na decisão o juiz Rodrigo Santos Valle.