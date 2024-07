Saiba detalhes da operação que mirou expansão de facção paraibana no Ceará

Policiais civis reunidos para a deflagração da operação "Continere", que mirou expansão da facção paraibana Nova Okaida em municípios cearenses Crédito: Divulgação/SSPDS

A expansão da facção criminosa conhecida como “Nova Okaida” ou “NKD” da Paraíba para o Ceará data de meados de agosto de 2023. No dia 16 daquele mês, foi publicada uma música no site Youtube que anunciava a expansão da organização em municípios cearenses localizados na divisa com a Paraíba, como Ipaumirim e Baixio. “Quebrada de mil grau dentro de Ipaumirim / Se não fechar com a NOVA, tá pedindo pra cair / Dentro do Ceará a facção expandiu, levantando a bandeira” (SIC), dizia a letra do funk.

A música foi o ponto de partida de uma investigação da Polícia Civil do Ceará, batizada de operação "Continere". No último dia 4 de junho, foram cumpridos 20 mandados de prisão, sendo sete contra pessoas que já estavam presas.

Na última terça-feira, 9, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra 22 pessoas identificadas pela Polícia Civil como integrantes da facção paraibana.

O POVO teve acesso à denúncia e resume os principais achados da investigação, realizada pela Delegacia Municipal de Ipaumirim com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul). Conforme a investigação, Fabrício Gomes Cândido, conhecido como Fabinho ou FB, era o principal chefe da facção em Ipaumirim e Baixio. Mesmo preso em uma penitenciária paraibana, ele continuava a coordenar o tráfico de drogas na região, afirmou o MPCE.

“Foi possível verificar que FB era administrador dos grupos de Whatsapp relacionados à organização criminosa, por meio dos quais repassava determinações aos membros da facção, através de ‘informativos’, definindo de quem a droga deveria ser adquirida, comunicando o afastamento de membros, fazendo cobranças, dentre outros assuntos”, consta na denúncia.

Já a esposa dele, Maria Celimar dos Santos — conhecida como Mazinha, de 42 anos, também denunciada pelo MPCE —, recebeu entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, 866 Pix que somaram R$ 138.332,95. Geraldo estava preso e, conforme a investigação, continuava as atividades criminosas por meio da esposa. Ele também teria cargo de liderança na facção.

Na extração dos dados do celular apreendido, a Polícia Civil ainda encontrou um vídeo em que uma mulher castiga, com golpes de mangueira, uma adolescente, supostamente, a mando de Fabrício. “É importante mencionar que a adolescente realizou uma live, via Instagram, confeccionado brigadeiro de maconha e uma das crianças que estava presente teria consumido a droga (…) e este seria o motivo da punição”, afirma a denúncia.