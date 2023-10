Suspeito de participar da chacina de Itarema morre em troca de tiros

Ferido pelos disparos, o suspeito foi levado até uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos um revólver com 11 munições de calibre 38 e cerca de 39 gramas de maconha, informou a SSPDS.

O outro homem, que também não teve a identidade revelada, conseguiu fugir do local de confronto e segue sendo procurado pela Polícia.

Em nota, a SSPDS afirmou ainda que segue procurando os responsáveis pelas mortes das duas mulheres, de 20 e 24 anos, de uma adolescente de 13 anos e de um adolescente de 17 anos, na localidade de Patos.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Municipal de Itarema, com apoio da Polícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Polícia Judiciário do Interior Norte.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Itarema: (88) 3667 1300