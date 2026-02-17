Ex de mulher morta em Itapipoca, no CE, tem prisão decretada

Delegacia Regional de Itapipoca investiga o caso / Crédito: SSPDS/Divulgação

Resumo Anderson Renan Magalhães Freitas teve a prisão preventiva decretada

Ele é suspeito de matar a ex-namorada, Ana Karolina de Sousa Silva

O crime ocorreu no último sábado, 14, em Itapipoca

Após o crime, o suspeito fugiu e segue sendo procurado

Pelo menos, seis feminicídios já foram registrados no Ceará em 2026. Anderson Renan Magalhães Freitas, de 35 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta terça-feira, 17.

Ele é o principal suspeito de ter matado a empresário e estudante universitária Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, crime ocorrido no último sábado, 14, em Itapipoca (Litoral Oeste do Estado).

A decisão judicial narra que Anderson Renan e Ana Karolina haviam namorado por cinco anos e o homem não teria aceitado o término. Ele já havia, inclusive, ameaçado-a e acessado as câmeras de segurança da casa onde a vítima morava. Na manhã do ocorrido, Ana Karolina havia retornado de uma confraternização realizada em Paracuru, a 75 quilômetros de Itapipoca. Ao adentrar à própria residência, Ana Karolina se deparou com o ex-namorado no imóvel. Segundo laudo cadavérico, cerca de vinte golpes de arma branca foram desferidos contra a vítima. Ela foi atingida, majoritariamente, na região torácica e dorsal, mas também recebeu golpes na cabeça.

