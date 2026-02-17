Ex de mulher morta em Itapipoca, no CE, tem prisão decretada

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-namorado de mulher morta em Itapipoca tem prisão decretada

Anderson Renan Magalhães Freitas fugiu após o crime, não tendo sido ainda localizado. Ana Karolina de Sousa Silva tinha 31 anos
Anderson Renan Magalhães Freitas teve a prisão preventiva decretada
Ele é suspeito de matar a ex-namorada, Ana Karolina de Sousa Silva
O crime ocorreu no último sábado, 14, em Itapipoca
Após o crime, o suspeito fugiu e segue sendo procurado
Pelo menos, seis feminicídios já foram registrados no Ceará em 2026.

Anderson Renan Magalhães Freitas, de 35 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta terça-feira, 17.

Ele é o principal suspeito de ter matado a empresário e estudante universitária Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, crime ocorrido no último sábado, 14, em Itapipoca (Litoral Oeste do Estado).

A decisão judicial narra que Anderson Renan e Ana Karolina haviam namorado por cinco anos e o homem não teria aceitado o término. Ele já havia, inclusive, ameaçado-a e acessado as câmeras de segurança da casa onde a vítima morava.

Na manhã do ocorrido, Ana Karolina havia retornado de uma confraternização realizada em Paracuru, a 75 quilômetros de Itapipoca. Ao adentrar à própria residência, Ana Karolina se deparou com o ex-namorado no imóvel.

Segundo laudo cadavérico, cerca de vinte golpes de arma branca foram desferidos contra a vítima. Ela foi atingida, majoritariamente, na região torácica e dorsal, mas também recebeu golpes na cabeça.

“Após o crime, o acusado teria subtraído o aparelho celular da vítima e uma quantia em dinheiro, empreendendo fuga em uma motocicleta da própria vítima, estando atualmente foragido”, escreveu na decisão a juíza Leslie Anne Maia Campos.

“O investigado encontra-se foragido, tendo, conforme narrado, transitado por diferentes municípios (Itapipoca e Uruburetama), sem localização até o momento, em que pese se possa presumir a ciência do acontecimento por parte do suspeito, uma vez que este feminicídio bárbaro já é de conhecimento de toda a população local e foi inclusive veiculado nos principais veículos de mídia”, justificou a magistrada ao decretar a prisão preventiva dele.

Além disso, foi decretada a quebra do sigilo telemático dos aparelhos eletrônicos pertencentes a Anderson Renan.

Pelo menos 6 feminicídios foram registrados no CE em 2026

Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), seis homicídios foram registrados no Ceará em 2026, já contando o caso que vitimou Ana Karolina.

Antes, o último crime computado pela SSPDS como feminicídio havia ocorrido em Ipaporanga (Sertão de Crateús) em 7 de fevereiro. Sara da Silva Marques teria sido morta a pauladas por duas pessoas, incluindo um adolescente de quem ela era madrasta. 

