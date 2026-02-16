Homem ficou 3 dias em cárcere sendo torturado em Maranguape

Ação conjunta das polícias Civil e Militar levou à prisão de seis suspeitos de torturarem homem por três dias em Maranguape / Crédito: Divulgação/SSPDS

Resumo Homem foi mantido em cárcere privado em Maranguape

Ele foi torturado, inclusive, com choques elétricos

Vítima foi acusada de repassar informações à Polícia

Ele conseguiu fugir e pedir ajuda

Seis suspeitos do crime foram presos Um homem de 41 anos foi mantido em cárcere e torturado por três dias em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Seis suspeitos de envolvimento com o crime foram presos na sexta-feira, 13 de fevereiro. Cinco deles tiveram a prisão preventiva decretada nesse sábado, 14, em audiência de custódia.



Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima foi espancada e agredida com pauladas, tendo ainda sido submetida a choques elétricos via fios desencapados que foram colocados em diversas partes de seu corpo.

Conforme o relato do homem, na terça-feira, 10, por volta das 19 horas, ele estava nas proximidades da rodoviária de Maranguape, onde age a facção criminosa Comando Vermelho (CV), quando foi abordado por quatro homens, que o conduziram até um “quartinho” localizado nas proximidades. Dali em diante, ele passou a ser levado para outros imóveis, uma forma encontrada pelos criminosos de impedir que o crime fosse descoberto. A vítima disse que os criminosos o acusavam de estar repassando informações para a Polícia.

O homem correu e se abrigou em um estabelecimento comercial, onde pediu ajuda. “Assim, após a chegada da polícia, foi levado ao hospital, pois estava sentindo fortes dores e chegou a ter convulsões”, consta no APF.

A Delegacia de Polícia Civil de Maranguape foi acionada e, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), conseguiu prender, ainda na sexta, seis dos sete suspeitos identificados.

Os autuados foram identificados como: Francisco Tiago Ferreira dos Santos, o “Gago”; Pedro Guilherme Xavier da Silva; Kervin Wesley da Silva Ferreira; Carlos Andre Neves da Silva, o ‘Deco”; Antonio Leopoldo Vasconcelos Alves, o como “Tabatinga”; e Antonio Yruan da Silva Viana, o “Lourim”.