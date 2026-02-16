Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem ficou 3 dias em cárcere sendo torturado em Maranguape

Vítima chegou a levar choques elétricos. Crime teria sido motivado pela suspeita de que ele repassaria informações de criminosos à Polícia
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Homem foi mantido em cárcere privado em Maranguape
Ele foi torturado, inclusive, com choques elétricos
Vítima foi acusada de repassar informações à Polícia
Ele conseguiu fugir e pedir ajuda
Seis suspeitos do crime foram presos

Um homem de 41 anos foi mantido em cárcere e torturado por três dias em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Seis suspeitos de envolvimento com o crime foram presos na sexta-feira, 13 de fevereiro. Cinco deles tiveram a prisão preventiva decretada nesse sábado, 14, em audiência de custódia.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima foi espancada e agredida com pauladas, tendo ainda sido submetida a choques elétricos via fios desencapados que foram colocados em diversas partes de seu corpo.

Conforme o relato do homem, na terça-feira, 10, por volta das 19 horas, ele estava nas proximidades da rodoviária de Maranguape, onde age a facção criminosa Comando Vermelho (CV), quando foi abordado por quatro homens, que o conduziram até um “quartinho” localizado nas proximidades.

Dali em diante, ele passou a ser levado para outros imóveis, uma forma encontrada pelos criminosos de impedir que o crime fosse descoberto. A vítima disse que os criminosos o acusavam de estar repassando informações para a Polícia.

Leia mais

Durante as agressões, o bando afirmava estar esperando a ordem de um homem, cujo apelido era Cobra, para matar o homem ou não.

Na sexta-feira, 13, os criminosos levaram a vítima para sacar dinheiro de sua conta em um caixa eletrônico, momento em que ele se aproveitou um descuido dos faccionados para fugir.

O homem correu e se abrigou em um estabelecimento comercial, onde pediu ajuda. “Assim, após a chegada da polícia, foi levado ao hospital, pois estava sentindo fortes dores e chegou a ter convulsões”, consta no APF.

A Delegacia de Polícia Civil de Maranguape foi acionada e, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), conseguiu prender, ainda na sexta, seis dos sete suspeitos identificados.

Os autuados foram identificados como: Francisco Tiago Ferreira dos Santos, o “Gago”; Pedro Guilherme Xavier da Silva; Kervin Wesley da Silva Ferreira; Carlos Andre Neves da Silva, o ‘Deco”; Antonio Leopoldo Vasconcelos Alves, o como “Tabatinga”; e Antonio Yruan da Silva Viana, o “Lourim”.

Na audiência de custódia, Antonio Yruan teve a liberdade provisória concedida, pois o juiz entendeu que ele teve uma participação menor no crime, já que teria sido o responsável por apenas vigiar o cativeiro, do lado de fora.

Ainda durante a audiência, foi expedido um mandado de prisão em relação ao sétimo suspeito identificado, mas não encontrado pela Polícia Civil.

 

