Homem ficou 3 dias em cárcere sendo torturado em Maranguape

Homem ficou três dias em cárcere sendo torturado em MaranguapeVítima chegou a levar choques elétricos. Crime teria sido motivado pela suspeita de que ele repassaria informações de criminosos à Polícia
Resumo
Ele foi torturado, inclusive, com choques elétricos
Vítima foi acusada de repassar informações à Polícia
Ele conseguiu fugir e pedir ajuda
Seis suspeitos do crime foram presos
Um homem de 41 anos foi mantido em cárcere e torturado por três dias em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Seis suspeitos de envolvimento com o crime foram presos na sexta-feira, 13 de fevereiro. Cinco deles tiveram a prisão preventiva decretada nesse sábado, 14, em audiência de custódia.
Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima foi espancada e agredida com pauladas, tendo ainda sido submetida a choques elétricos via fios desencapados que foram colocados em diversas partes de seu corpo.
Conforme o relato do homem, na terça-feira, 10, por volta das 19 horas, ele estava nas proximidades da rodoviária de Maranguape, onde age a facção criminosa Comando Vermelho (CV), quando foi abordado por quatro homens, que o conduziram até um “quartinho” localizado nas proximidades.
Dali em diante, ele passou a ser levado para outros imóveis, uma forma encontrada pelos criminosos de impedir que o crime fosse descoberto. A vítima disse que os criminosos o acusavam de estar repassando informações para a Polícia.
Durante as agressões, o bando afirmava estar esperando a ordem de um homem, cujo apelido era Cobra, para matar o homem ou não.
Na sexta-feira, 13, os criminosos levaram a vítima para sacar dinheiro de sua conta em um caixa eletrônico, momento em que ele se aproveitou um descuido dos faccionados para fugir.
O homem correu e se abrigou em um estabelecimento comercial, onde pediu ajuda. “Assim, após a chegada da polícia, foi levado ao hospital, pois estava sentindo fortes dores e chegou a ter convulsões”, consta no APF.
A Delegacia de Polícia Civil de Maranguape foi acionada e, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), conseguiu prender, ainda na sexta, seis dos sete suspeitos identificados.
Os autuados foram identificados como: Francisco Tiago Ferreira dos Santos, o “Gago”; Pedro Guilherme Xavier da Silva; Kervin Wesley da Silva Ferreira; Carlos Andre Neves da Silva, o ‘Deco”; Antonio Leopoldo Vasconcelos Alves, o como “Tabatinga”; e Antonio Yruan da Silva Viana, o “Lourim”.
Na audiência de custódia, Antonio Yruan teve a liberdade provisória concedida, pois o juiz entendeu que ele teve uma participação menor no crime, já que teria sido o responsável por apenas vigiar o cativeiro, do lado de fora.
Ainda durante a audiência, foi expedido um mandado de prisão em relação ao sétimo suspeito identificado, mas não encontrado pela Polícia Civil.