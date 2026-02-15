Empresária de 31 anos é morta em Itapipoca

Uma mulher de 31 anos foi morta por golpes de objeto perfurocortante nesse sábado, 14, no município de Itapipoca, região norte do Ceará. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.

O suspeito do crime está foragido. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso como crime de feminicídio, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).