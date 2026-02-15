Empresária de 31 anos é morta em Itapipoca; suspeito está foragidoA vítima era estudante universitária e sofreu golpes de objeto perfurocortante nesse sábado, 14.
Uma mulher de 31 anos foi morta por golpes de objeto perfurocortante nesse sábado, 14, no município de Itapipoca, região norte do Ceará. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.
O suspeito do crime está foragido. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso como crime de feminicídio, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
A vítima foi identificada como Ana Karolina de Sousa Silva, estudante de biomedicina e dona de uma empresa de estética.
O caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, que realiza buscas para capturar o suspeito do crime, que não teve a identidade divulgada.
População pode contribuir com informações no 181
Conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações fornecendo informações que auxiliem os policiais por meio do número de telefone 181, o Disque-Denúncia do órgão.
As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3673-7042 da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.