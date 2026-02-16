Homem é preso suspeito de desovar corpo no Parque Dois Irmãos

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem foi preso suspeito de homicídio e ocultação de cadáver nesse domingo, 15, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Luiz José Bezerra de Lima Filho, de 27 anos, faria parte de um grupo que jogou o corpo de um homem, ainda não identificado, em um terreno baldio localizado na rua H.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a informação sobre a desova do cadáver foi repassada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 7 horas da manhã.

Policiais civis acionados para a ocorrência apuraram que homens que trafegavam em um carro modelo sedan, de cor predominantemente cinza, foram os responsáveis por deixar o corpo no terreno.