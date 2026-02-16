Homem é preso suspeito de desovar corpo no Parque Dois Irmãos

Homem é preso suspeito de desovar corpo no bairro Parque Dois IrmãosLuiz José Bezerra de Lima Filho, de 27 anos, foi autuado após tornozeleira eletrônica identificar que ele esteve no local e no horário do crime
Um homem foi preso suspeito de homicídio e ocultação de cadáver nesse domingo, 15, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Luiz José Bezerra de Lima Filho, de 27 anos, faria parte de um grupo que jogou o corpo de um homem, ainda não identificado, em um terreno baldio localizado na rua H.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a informação sobre a desova do cadáver foi repassada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 7 horas da manhã.
Policiais civis acionados para a ocorrência apuraram que homens que trafegavam em um carro modelo sedan, de cor predominantemente cinza, foram os responsáveis por deixar o corpo no terreno.
Um desses homens estaria usando tornozeleira eletrônica e, por isso, os investigadores procuraram a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) para obter informações sobre pessoas monitoradas que passaram pela região.
Foi, então, identificado que Luiz José “se enquadrava exatamente no padrão de deslocamento narrado pelos populares levado ao conhecimento das forças de segurança”. O suspeito foi localizado e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.
Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 16, Luiz José teve a prisão preventiva decretada. A investigação prossegue para identificar demais suspeitos de participação no homicídio, assim como das demais circunstâncias do crime.
Com Luiz José, foi encontrado um celular, que teve a extração dos dados permitida pela Justiça.