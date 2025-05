44 anos após desastre, moradores de Itapipoca temem novo arrombamento do Açude da Nação

Açude da Nação funciona como barramento das águas que descem da serra. Milhares de pessoas moram no entorno / Crédito: @itapipoca_aerea/redes sociais

Quatro décadas após o rompimento em 1977 do Açude da Nação, em Itapipoca, moradores voltam a temer um novo desastre. A questão ganhou repercussão desde a última terça-feira, 13, quando o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Itapipoca, informou sobre o "possível risco de rompimento", após relatórios da Defesa Civil, da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado e do Corpo de Bombeiros. O MPCE também divulgou que tem adotado "reiteradas iniciativas para que a Prefeitura de Itapipoca adote medidas eficazes e urgentes em relação ao Açude da Nação", diante da possibilidade de um desastre ambiental e humano.

LEIA MAIS: Rompimento da barragem do açude Orós completa 65 anos

O órgão informou que fará audiência com a Prefeitura de Itapipoca na terça-feira, 20, para propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para formalizar medidas para evitar o rompimento. Em resposta à declaração do Ministério Público, a Prefeitura de Itapipoca afirmou na quarta, 14, que não procede a informação de que tem se mantido omissa à situação do Açude. Segundo a gestão municipal, inspeções periódicas têm sido realizadas nos últimos anos por meio da Defesa Civil. Também disse que foram adotadas medidas corretivas para identificar riscos.

A vistoria ao Açude da Nação foi realizada na manhã dessa sexta-feira, 16. Em vídeo nas redes sociais, o secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana, afirmou que a estrutura está em "total segurança". Segundo ele, um relatório técnico será entregue até segunda-feira, 19, à Prefeitura de Itapipoca. Na ocasião, Antônio Lucena, diretor de Água Superficiais da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), também afirmou que a inspeção mais recente já confirmava a estabilidade do açude. "A última foi em 17 de março de 2023, quando constatei que a obra se encontrava em plena condição física. Hoje, a situação está ainda melhor", afirmou.