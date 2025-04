Homem de 25 anos é preso suspeito de assassinar e esconder corpo, em Itapipoca

Suspeito teria escondido o corpo da vítima e fugido para Fortaleza após o crime; captura foi realizada no Centro da Capital

Um homem de 25 anos foi preso na terça-feira, 8, acusado de assassinar outro homem a facadas em um imóvel particular no município de Itapipoca, distante 135 quilômetros (km) Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), o suspeito foi autuado por homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.