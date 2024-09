Povo indígena Tremembé celebra registro de território em Itapipoca

O processo de demarcação começou em 2002, com o reconhecimento do povo como indígena Crédito: Beto Oliveira/ Plano de Gestão Territorial e Ambiental Indígena (PGTA) Tremembé

O território do povo indígena Tremembé da Barra do Mundaú foi oficialmente registrado no último dia 29 de agosto, no cartório Solange Ferreira Gomes Rodrigues, no município de Itapipoca, a 136,5 km de Fortaleza. A homologação ocorreu em 28 de abril de 2023, 480 dias antes. De acordo com o decreto 1.775, do ano de 1996, o registro deve ser feito em 30 dias após a homologação. Os integrantes da comunidade indígena agora comemoram o registro. Segundo Adriana Tremembé, uma das líderes da comunidade indígena, o sentimento é de uma "grande vitória". "Para que a gente possa repassar esse sentimento de gratidão, a luta, aos nossos filhos, netos e gerações futuras sobre a importância de se lutar unidos. A vitória vem por meio da união."

A líder também acredita que outras vitórias possam acontecer, como a desintrusão do território (retirada de intrusos). “Estamos juntos na luta, firme e forte. Com nosso Deus todo poderoso e com a força da nossa encantaria, para que a gente possa vencer todos esses obstáculos”, finaliza. De acordo com Luan de Castro Tremembé, o Ceará é atrasado em relação à regularização fundiária — consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes. ”Para você ter noção, o Ceará só tem uma terra demarcada, com o processo finalizado. A terra indígena dos Tremembés da Barra do Mundaú é a segunda terra homologada do Estado do Ceará.”

LEIA TAMBÉM | Ceará pode ter quatro terras indígenas demarcadas fisicamente até 2025 Em uma carta assinada pelo povo Tremembé, eles pedem pela desintrusão o mais rápido possível: “Defendemos que o primeiro passo para diminuir as violências à vida dos Povos Indígenas e frear a crise climática é demarcação dos territórios. Não basta homologar, é necessário que o direito indígena garantido pelos instrumentos jurídicos brasileiros e dos quais o Brasil é signatário sejam respeitados. A Constituição Brasileira de 1988, o Estatuto do Índio e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho não devem ser apenas um documento, eles precisam ser efetivados e garantir a vida dos nossos povos.