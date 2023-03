O corpo do adolescente de 17 anos que desapareceu no rio Cruxati, em Itapipoca, foi encontrado no último sábado, 25, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após oito dias de buscas.

O jovem desapareceu no dia 18 de março depois de mergulhar no rio com o irmão e alguns amigos. Por conta das chuvas, o rio estava mais cheio do que o normal.

De acordo com informações do 1º tenente do Corpo de Bombeiros de Itapipoca, William Paulo dos Santos, o corpo do adolescente foi encontrado preso ao galho de uma árvore, a cerca de 8 a 10 quilômetros do lugar de onde o jovem mergulhou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da equipe de bombeiros militares, o trabalho de busca contou com a participação de populares da comunidade, incluindo amigos e familiares da vítima.

Pelas redes sociais, o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, lamentou a morte do jovem e expressou solidariedade e apoio aos familiares e amigos da vítima.

“O corpo do jovem itapipoquense Gabriel, que estava desaparecido há uma semana no rio Cruxati, foi encontrado agora há pouco. Nesse momento, deixo meu agradecimento por toda a dedicação e empenho do Corpo de Bombeiros e de toda a população da região que uniu forças nesse trabalho. Mais uma vez, minha solidariedade e apoio para todos os familiares, parentes e amigos neste momento difícil”, escreveu.



Sobre o assunto Polícia Civil investiga homicídio em Itapipoca; outras duas pessoas ficaram feridas

Chuvas no Ceará: pelo menos 680 pessoas vivem em área de risco em Itapipoca

Corpo de Bombeiros resgata cachorro que ficou preso em fogão a lenha no Ceará

Radialista é morto a tiros em Itapipoca, no Interior do Ceará

Tags