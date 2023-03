Buscas continuam por adolescente desaparecido em rio de Itapipoca

Vítima estava com o irmão e amigos quando desapareceu no rio

O adolescente de 17 anos que desapareceu no rio Cruxati, em Itapipoca, no sábado, 18, segue sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Após mais de 48 horas, quatro bombeiros continuam as buscas no distrito de Betânia.

No sábado, o adolescente, o irmão e alguns amigos dele decidiram tomar banho no Cruxati. Devido às chuvas, o rio estava mais cheio. Após o mergulho, o menino não foi mais visto.

De acordo com o tenente-coronel Mardens Vasconcelos, que participa das buscas, o local tem uma correnteza forte. Por isso, o corpo não deve estar mais no local onde o adolescente teria se afogado.

Nas primeiras 24 horas são realizados mergulhos em locais de remanso ou protegidos da correnteza. A partir de domingo, 19, as buscas passaram a ser feitas na superfície do rio.



