Polícia Civil investiga homicídio em Itapipoca; outras duas pessoas ficaram feridas

Um homem de 27 anos foi morto por disparos de arma de fogo no distrito de Deserto, em Itapipoca. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira, 24. Na ocasião, outras duas pessoas também foram atingidas e socorridas a hospitais na cidade.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências na região. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem morto tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do homicídio. A Delegacia Regional de Itapipoca investiga o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673 7042

