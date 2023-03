Corpo de Bombeiros resgata cachorro que ficou preso em fogão a lenha no Ceará

De acordo com o cabo Gutemberg Santos, o animal de rua entrou na residência com o intuito de se alimentar e acabou preso no local

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de um cachorro de rua que ficou com a cabeça presa em um fogão à lenha de uma residência na zona rural de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza.

De acordo com as informações divulgadas no site do CBMCE, o dono do imóvel reside na localidade de Poço Verde, mas estava viajando. Ao chegar, o proprietário encontrou o animal naquelas condições.

O tenente-coronel Mardens Vasconcelos disse que, para o resgate, os bombeiros usaram o equipamento do tipo cambão, imobilizaram a boca do animal e, com “o jeitinho cearense”, conseguiram resgatá-lo. Ao ser retirado do local, o cachorro fugiu com destino desconhecido. O animal não apresentava ferimentos aparentes.

O cabo Gutemberg Santos relata que o casal de idosos que mora na casa desconhecia o animal e que o mesmo não foi entregue a ninguém. “Era um cachorro cheio de carrapato, um cachorro mais debilitado. O cachorro de rua entrou lá, viu a possibilidade de comida. Enfiou a cabeça ali”, disse.

