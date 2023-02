Radialista é morto a tiros em Itapipoca, no Interior do Ceará

Um radialista foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 24, em Itapipoca, a 130 quilômetros de Fortaleza.

Francijorge Domingues, de 41 anos, também conhecido como "DJ Francijorge", era locutor numa rádio local e também trabalhava como DJ em festas particulares. A motivação e autoria do homicídio ainda são desconhecidos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a vítima faleceu no local do crime, registrado no bairro Flores. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito.

O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Policiais militares também participaram da ocorrência, isolando a a área do crime e ouvindo o depoimento de testemunhas.



O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapipoca. De acordo com a SSPDS, as forças de Segurança estão em diligências desde o momento do homicídio para localizar e prender o autor dos disparos.

Denúncia

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou aplicativo de mensagem, com anonimato e sigilo garantidos.

Delegacia de Itapipoca: 88 3631 3232

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

