Cachorro "Scoobydoo" é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Itapipoca

O animal foi encontrado em uma cacimba com 20 metros de profundidade e resgatado na noite da última segunda-feira, 6 de janeiro

Um cachorro, que estava em uma cacimba de 20 metros de profundidade na zona rural do município de Itapipoca, há 139,9 km da Capital cearense, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na noite dessa segunda-feira, 6 de janeiro.

Scoobydoo, como é chamado, estava desaparecido desde o último domingo, 5 de janeiro. Ao encontrar o animal dentro do poço, o tutor do cachorro acionou o Corpo de Bombeiros.

Para o resgate, a equipe utilizou um sistema multiplicador de forças com um tripé de salvamento e foi capaz de retirar o cachorro da cacimba e devolvê-lo ao tutor.



Apesar de parecer assustado, o animal não apresentava nenhum ferimento e não precisou de assistência médica.

