Homem é preso suspeito de estuprar cinco enteadas em Itapipoca

Em 2011, quando os crimes foram cometidos, quatro das vítimas eram menores de 14 anos e a quinta vítima é uma pessoa com deficiência. Elas chegaram a relatar à mãe, que não acreditou nas filhas

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra cinco enteadas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única Criminal de Itapipoca na manhã desta quarta-feira, 1º, no bairro Fazendinha.

Quando os crimes foram cometidos, quatro das vítimas eram menores de 14 anos e a quinta vítima é uma pessoa com deficiência.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Regional de Itapipoca, apontam que os crimes ocorreram em 2011. No entanto, eles só foram denunciados às autoridades policiais em 2022, por uma das vítimas.

Além disso, conforme apurações, o homem aproveitava a ausência da mãe das vítimas para cometer os delitos. À época, as meninas relataram os crimes à genitora, que não acreditou nas filhas.

Uma delas sofria violência física durante os estupros que ocorriam constantemente. Outra, que é uma pessoa com deficiência intelectual, engravidou do abusador em decorrência dos estupros.

Ao final das apurações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário. O indivíduo foi localizado no bairro Fazendinha, em Itapipoca. Com isso, ele foi colocado à disposição da Justiça.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673.7042

